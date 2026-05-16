Morelia, Mich.- 16 de mayo de 2026.- El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir declaración en calidad de testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manzo.

La comparecencia de Godoy Rangel ocurre un día después de que también acudiera a declarar el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, conocido públicamente como “Nacho” Campos, como parte de las diligencias ministeriales que se desarrollan en torno a este asunto.

#Video | “¡Que entregue el celular!”: Leonel Godoy declara en FGE en medio de gritos contra Grecia Quiroz.

El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios de… pic.twitter.com/FrtRETfNZy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 16, 2026

El legislador arribó acompañado por un grupo de simpatizantes, quienes permanecieron en el exterior de las instalaciones de la FGE coreando diversas consignas de apoyo, entre ellas: “¡No está solo!” y “¡Que entregue el celular!”, esta última en referencia a Grecia Quiroz.

Durante la diligencia también estuvieron presentes la exsenadora Iris Vianey Mendoza, el diputado local morenista Juan Carlos Barragán Vélez y la diputada local del Partido del Trabajo Belinda Hurtado Marín, quienes acompañaron a Godoy Rangel durante su arribo.

Las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manzo continúan en curso por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras se desarrollan diversas diligencias dentro de la carpeta correspondiente.

Morelia, Mich.- 16 de mayo de 2026.- El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir declaración en calidad de testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manzo.

La comparecencia de Godoy Rangel ocurre un día después de que también acudiera a declarar el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, conocido públicamente como “Nacho” Campos, como parte de las diligencias ministeriales que se desarrollan en torno a este asunto.

El legislador arribó acompañado por un grupo de simpatizantes, quienes permanecieron en el exterior de las instalaciones de la FGE coreando diversas consignas de apoyo, entre ellas: “¡No está solo!” y “¡Que entregue el celular!”, esta última en referencia a Grecia Quiroz.

Durante la diligencia también estuvieron presentes la exsenadora Iris Vianey Mendoza, el diputado local morenista Juan Carlos Barragán Vélez y la diputada local del Partido del Trabajo Belinda Hurtado Marín, quienes acompañaron a Godoy Rangel durante su arribo.

Las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manso continúan en curso por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras se desarrollan diversas diligencias dentro de la carpeta correspondiente.

AGENCIA RED 113