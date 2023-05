Dos jóvenes fueron envueltos por las llamas luego de prender un encendedor en el auto, lo que provocó un flamazo.

Un video publicado en Youtube mostró el aterrador momento en el que dos jóvenes son envueltos por las llamas dentro de un automóvil.

El incidente ocurrió luego de que uno de los jóvenes, que estaba en la parte de atrás del vehículo, prendió un encendedor, lo que provocó una inmensa flama que envolvió el auto.

Presuntamente, los jóvenes estaban usando óxido de nitrógeno, conocido como “gas de la risa”, el cual, pese a no ser inflamable, permite la combustión si se encuentra en concentraciones adecuadas con anestésicos o material inflamable.

Sin embargo, el título del video, que en árabe dice “escape de gas Fid-fad”, sugiere que el accidente ocurrió por el uso de un spray antiestático para la ropa, el cual se tiene el nombre de Fid-fad y se usa en los países del Golfo.

#VideoViral | Se difunde por las redes sociales un video donde se muestra que dos jovenes son envueltos por las llamas dentro de un vehículo . 😱 pic.twitter.com/8Kh8Dtvgx3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 20, 2023

El sitio web Akhbarak publicó las declaraciones de uno de los jóvenes, donde afirmó que él y su hermano se encuentran bien.

“Mi hermano y yo estamos bien gracias a Dios. Tengo quemaduras en un 6 por ciento del cuerpo. Estábamos divirtiéndonos en el coche filmando un vídeo con las ventanas cerradas y oliendo algo divertido pero no sabíamos que era Fid-fad y tampoco le dimos demasiada atención. Luego, mi hermano, usó un encendedor que hizo que el gas inflamable provocara la explosión. Estoy contento por el hecho de que no nos pasó nada. Todos los rumores que circulan no son reales, en cualquier caso, tengan cuidado con las pérdidas de gas”, declaró el joven.