Uruapan, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que la construcción del nuevo distribuidor vial La Hielera, en Uruapan, registra un avance del 74 por ciento, obra que mejorará la conectividad y la transitabilidad para 350 mil habitantes.

El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó la obra que se encuentra en la intersección del libramiento oriente con la calzada La Fuente, la cual dará solución y seguridad vial en un punto de conflicto donde diariamente transitan en promedio 27 mil 725 vehículos, por lo que se construye un paso superior que contará con cuatro carriles en ambos sentidos, además de otros cuatro a nivel.

Una vez reubicado el gasoducto que se localizaba en la zona, las obras se extenderán a la creación de las rampas para el acceso y descenso de vehículos, así como concluir con las zapatas que sostendrán la estructura superior que tendrá 400 metros lineales de longitud.

Las trabes metálicas, con un peso de 11 mil 750 toneladas, ya se encuentran disponibles en el sitio, listas para ser colocadas. El bajopuente de 2 mil 627 metros cuadrados, estará integrado por cruces seguros con accesibilidad universal para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, además de contar con un skatepark, juegos infantiles, gimnasio, entre otras amenidades.

Con estas acciones Michoacán construye un mejor Uruapan, con infraestructura que permite un mejor traslado de personas, mercancías y servicios.