Ciudad de México, a 29 de febrero de 2020.- Un total de 33 madres y padres de familia, integrantes del programa estrella del Gobierno de Silvano Aureoles, Palomas Mensajeras, aprobaron los lineamientos para recibir la visa que les permitirá viajar a Estados Unidos a reencontrarse con seres queridos, a quienes no han visto desde hace décadas.

Acompañados por personal de la Secretaría del Migrante (Semigrante) y de sus municipios, 18 habitantes de Tumbiscatío y 15 de Panindícuaro, salieron de sus comunidades de origen, para abordar el autobús que los trasladó a la ciudad de México.

Luego de entregar la documentación necesaria y ser entrevistados por personal de la Embajada de Estados Unidos en México, los 33 integrantes del programa de reunificación familiar binacional, recibieron la notificación de aprobación de la visa para viajar al vecino país y volver a ver a quienes por distintas razones salieron de sus municipios.

Originaria de Tumbiscatío, la señora Anita Pérez, dijo que calificar para recibir la visa que le permitirá reencontrarse con sus dos hijos, después de 20 años sin verlos, es una de las mejores noticias de su vida, ya que pensó que no volvería a estar junto a ellos.

“Me siento muy feliz de que voy a poder volver a ver a mis dos hijos, después de 20 años sin verlos, ellos se fueron muy chicos a trabajar y aunque dijeron que vendrían pronto, ya no volvieron, ahora estoy feliz; la primera vez que fui a solicitar la visa y me la negaron pensé que ya no iba a ir y jamás volvería a verlos, pero ahora que me metí a Palomas Mensajeras agradezco tanto a Diosito, al Gobernador y todos los involucrados para que se lograra”, expresó emocionada la señora Anita.

Con estos casos, suman nueve mil 845, el número de visas que hasta el momento han sido aprobadas para habitantes de 95 municipios del estado de Michoacán.