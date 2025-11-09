Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Adopción, el Sistema DIF Michoacán, reafirma su compromiso social, logrando concretar 21 procesos de adopción en lo que va del año, informó la directora general del organismo, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

Con estas acciones, se prioriza el interés superior de la niñez, cuyo principio constitucional establece que los derechos de las y los menores de edad deben ser protegidos y antepuestos en cualquier situación.

El procedimiento de adopción, no es solo un acto de amor que transforma la vida de las niñas, niños o adolescentes adoptados, también cambia la vida de las personas adultas que deciden formar una familia con ellos.

En ese tenor, todas las decisiones del Sistema DIF Michoacán, a través del Consejo Técnico de Adopción, órgano encargado de evaluar y autorizar las adopciones, están orientadas al bienestar y pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto se fundamenta en considerar a las personas menores de edad como sujetos de derechos y no como objetos de protección.

El proceso de adopción en el estado, se realiza a través del Sistema DIF Michoacán, para iniciar el trámite se debe acudir a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), ubicada en avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, en Morelia.

En caso de estar interesados pueden consultar los requisitos y lineamientos completos están disponibles en los siguientes enlaces: https://tinyurl.com/26de4tqj y https://tinyurl.com/26j5tt5f.