Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2025.- La detección oportuna de cáncer en niñas, niños y jóvenes permite a los pacientes una supervivencia de hasta el 80 por ciento. Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) destaca la importancia de la revisión médica frecuente y pone a disposición de la población el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” para la atención de estos casos.
Esta unidad está acreditada para brindar tratamiento oncológico a pacientes sin seguridad social, en un rango de edad de 0 a 17 años. Actualmente atiende a 191 niñas y niños con diversas patologías cancerígenas y mantiene a 319 menores más en vigilancia. Esto a través del programa de gratuidad para niñas y niños con cáncer, aplicado desde 2003 en Michoacán, donde se reporta que 500 usuarios han superado el padecimiento.
Los diagnósticos más frecuentes atendidos en este centro hospitalario son: leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central, pacientes a quienes se les brinda estancia hospitalaria, estudios de laboratorio, cirugías (en caso de ser necesario) radioterapia, quimioterapia y medicamentos.
Si el infante presenta palidez acompañada de debilidad y desgano, fiebre persistente por más de dos semanas, sangrados, moretones, manchas rojas en la piel y dolor de huesos que no se alivia con analgésicos es importante acudir con un especialista para que reciba un diagnóstico temprano.