Morelia disfruta este miércoles de un día mayormente despejado y agradable, con temperaturas templadas por la mañana, cálidas al mediodía y un descenso marcado hacia la noche.

Desde las 09:00 horas, la capital michoacana inició con 14°C y cielo despejado, condición que se mantendrá durante toda la mañana mientras el termómetro asciende gradualmente hasta alcanzar los 23°C entre la 13:00 y 15:00 horas.

Por la tarde, el ambiente continuará estable y soleado, rondando los 21°C a las 17:00 horas. Sin embargo, hacia la noche se esperan cielos nublados y un descenso importante en la temperatura, bajando a 16°C a las 19:00, 14°C a las 21:00, y llegando a 13°C entre las 22:00 y 23:00 horas.

Se recomienda salir con ropa ligera durante el día y tener a la mano una chamarra para la noche, pues el contraste térmico será notable.