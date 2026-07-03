Jacona, Mich.- 03 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal, tras ser asegurado por ciudadanos, supuestamente por intentar privar de la libertad a su pequeña hija de 3 años de edad.

Respecto al hecho se conoció que los uniformados recibieron un reporte ciudadano sobre la presunta privación ilegal de una menor en la calle Leonal Vicario de la colonia Valle Verde, en el municipio de Jacona.

Los oficiales se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino sentado con las manos amarradas, manifestado los reportantes que minutos antes éste tomo a la fuerza a su hija y se la llevo por varias calles.

Familiares de la aparente víctima le dieron alcance para quitarle a la menor y lo sometieron, por lo que el detenido Luis G., C., mejor conocido como “El Wicho”, de 43 años de edad fue presentando ante la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación jurídica.

RED 113