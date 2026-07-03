Morelia, Mich.- Viernes 03 de julio de 2026.- Un automóvil Honda Civic chocó contra la retaguardia de un tractocamión sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el sentido de Urupilla hacia la capital michoacana, incidente que dejó una persona lesionada, por fortuna no de gravedad, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, aproximadamente en el kilómetro 7 de la citada vialidad, en las cercanías de la Tenencia Morelos, dentro del municipio de Morelia, justo a la altura de la fábrica agiacatera “Afrigur del Occidente”.

Tras el reporte del percance, al sitio acudieron unos paramédicos, quienes atendieron al herido. Por último, agentes de Tránsito realizaron el peritaje respectivo para determinar la mecánica del incidente y deslindar responsabilidades.