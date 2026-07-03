Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia intensificó las acciones preventivas para proteger a los ejemplares que alberga ante la presencia del gusano barrenador del ganado en México, mediante un protocolo integral implementado desde marzo.

El director del zoológico, Julio César Medina Ávila, informó que, de manera anticipada, se estableció un protocolo enfocado en la prevención, el cual se ha fortalecido en las últimas semanas tras el reporte de la presencia de larvas en un zoológico del interior de la República Mexicana.

Entre las principales acciones se encuentran la colocación de trampas para roedores, la limpieza y desinfección de diversas áreas del recinto y una campaña permanente de comunicación interna dirigida al personal médico veterinario y a los cuidadores de animales, a fin de reforzar las medidas de vigilancia, detección oportuna y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Asimismo, el funcionario señaló que el personal realiza revisiones constantes de todos los ejemplares bajo resguardo, prestando especial atención a heridas o lesiones que pudieran representar un factor de riesgo. Además, se aplican los protocolos sanitarios establecidos para garantizar su atención y recuperación, como la aplicación de productos tópicos y la administración de medicamentos preventivos por vía oral.

Finalmente, el titular del recinto llamó a la población a informarse a través de fuentes oficiales y reiteró que el zoológico ofrece espacios seguros tanto para los animales como para los visitantes, gracias al trabajo coordinado y permanente de su equipo especializado.