Michoacán.- 29 de marzo de 2026.- Como parte de la respuesta inmediata a la agresión armada contra elementos de la Guardia Civil en la comunidad de Carapan, autoridades desplegaron el operativo “Blindaje Zamora”, que derivó en la localización y destrucción de dos campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos en el municipio de Tangancícuaro.

El despliegue se activó luego del ataque registrado en Carapan, municipio de Chilchota, donde civiles armados agredieron a policías estatales, dejando un saldo preliminar de dos oficiales lesionados, mientras que los agresores lograron darse a la fuga.

A partir de estos hechos, fuerzas estatales y municipales intensificaron recorridos de prevención y vigilancia en la región Zamora, con el objetivo de ubicar a los responsables y frenar posibles actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, fueron detenidas dos personas, además del aseguramiento de un vehículo y una motocicleta. También se localizaron aproximadamente cinco gramos de metanfetamina, así como equipo táctico, entre ello un uniforme de la Guardia Nacional y un casco balístico.

Las acciones operativas fueron encabezadas por la Coordinación de Comisarías Regionales, con apoyo de las comisarías de Zamora, Jiquilpan y La Piedad, que desplegaron personal y unidades en la zona.

En el marco del mismo operativo, las autoridades localizaron y destruyeron dos campamentos presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos en el municipio de Tangancícuaro

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que el operativo se mantiene activo para dar con los responsables de la agresión y reforzar la seguridad en la región.

AGENCIA RED 113