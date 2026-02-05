Aguililla, Mich.- 5 de febrero de 2026.- La tarde de este jueves, fuerzas del Ejército Mexicano desplegaron un operativo preventivo en distintos puntos del municipio, como parte de las acciones de vigilancia derivadas de reportes ciudadanos sobre posibles actividades ilícitas en la región.

El movimiento de personal militar se dio luego de que se alertara sobre la presunta presencia de un grupo delictivo. En respuesta, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron recorridos de reconocimiento y patrullajes estratégicos con el objetivo de verificar la información y fortalecer la seguridad, priorizando la integridad de la población civil.

Durante las labores, no se reportaron enfrentamientos, agresiones armadas ni personas detenidas. Las autoridades federales señalaron que el área se mantuvo en calma mientras continuaban las acciones de supervisión en zonas consideradas de atención prioritaria.

Se informó además que este despliegue forma parte de los operativos permanentes que se realizan en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno para inhibir conductas delictivas y preservar el orden público.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a realizar denuncias responsables, al subrayar que la participación social permite respuestas oportunas y focalizadas.