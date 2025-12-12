Morelia, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita al “Picnic para Desenamorarte”. Un evento temático diseñado para que el público disfrute de una noche con la banda Beats Morelia, la cual se encargará de ambientar la noche, poniendo a todos a cantar a todo pulmón y a bailar para liberar las penas.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 19 de diciembre a las 19:30 horas en la explanada del Teatro Morelos. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de desahogo emocional, recreación y convivencia para los ciudadanos. La entrada es libre y pet friendly.

Los asistentes podrán disfrutar de opciones de venta de comida y bebida en el lugar, o bien, traer sus propios alimentos y bebidas. Para mayor comodidad, se repartirán manteles de picnic, o se podrá optar por el uso de sillas para escuchar el concierto.

Con este tipo de actividades, Ceconexpo fomenta la cultura y la reactivación de espacios públicos de manera segura y gratuita. La directora de Ceconexpo, Liliana Gil García, destacó la importancia de crear eventos que promuevan la convivencia social y el disfrute del talento local.