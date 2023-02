Desde Michoacán, comités municipales del PRI, exigen expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong; “no es un asunto personal”, dice Memo Valencia

Morelia, Mich., a 03 de febrero de 2023. Los presidentes de 110 Comités Municipales del PRI en Michoacán, solicitan la expulsión del partido del senador, Miguel Ángel Osorio Chong, tras violentar durante la Décima Sesión Plenaria de Senadores, el Artículo 148 del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, al manifestar “actitudes groseras, retadoras y el rechazo a la presencia del dirigente nacional del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas”.

Memo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, afirmó que no puede hacer oídos sordos ante el sentir de los presidentes de los Comités Municipales, quienes, a través de José Ramón Reyes Granados, dirigente municipal del PRI en Pátzcuaro hicieron llegar un documento donde se pide a la Comisión de Justicia Partidaria se dé trámite a su solicitud de forma inmediata.

“Solicitamos de manera categórica y enérgica la expulsión e inmediata de las filas del PRI, del senador Miguel Ángel Osorio Chong y exigimos a los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria se inicie el procedimiento de expulsión al referido senador, recibiendo para tales efectos los medios de pruebas que se anexan a la presente”, menciona el documento enviado por los dirigentes municipales al PRI estatal.

Además, en su documento dirigido a Víctor Manuel Palma César, comisionado nacional de Justicia Partidaria, añaden que, el desplante del senador Miguel Ángel Osorio Chong, atenta contra la unidad del partido, lo cual, debe ser frenado para evitar se reproduzca en otros sectores y entidades.

“Es evidente que cualquier sesión plenaria de los diputados federales o senadores de nuestro partido son de gran interés para nuestra dirigencia nacional por eso el desplante del senador, Osorio Chong, representa una muestra clara de pretensión de dividir, confundir y confrontar a los priistas bajo intereses oscuros y personales”, asegura la solicitud de expulsión del ex secretario de Gobernación.

Memo Valencia añadió que este asunto no es de índole personal, sino una cuestión de principios y hacer valer los lineamientos que rigen en el revolucionario Institucional.

“Dejamos muy claro que no es un tema personal, es voz de los dirigentes priistas, es la voz de nuestra estructura territorial, es la voz de los presidentes de los Comités Municipales que no quieren divisiones en el PRI y no quieren que esas actitudes y esas intenciones de dividir a los priistas lleguen a Michoacán, como presidente estatal del partido es mi responsabilidad darle cause al sentir de los priistas y hacerlo llegar ante los órganos nacionales de nuestro instituto político”.

De este asunto se le dará vista también a Pablo Ángulo Briceño, secretario Técnico del Consejo Político Nacional.