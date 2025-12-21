Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- El Templo del Carmen fue el escenario en donde el talento del grupo Nexus in Crescendo cautivó a las y los asistentes al séptimo concierto del Festival Navideño de Morelia, que en su edición 2025, ha logrado una diversidad musical en torno al festejo de las fechas decembrinas.

El organizador del Festival, Pbro. Faustino Faustino Aguilar Martínez realizó la presentación de la agrupación, en la que destacó la juventud de los integrantes.

Detalló que Nexus in Crescendo, proyecto familiar iniciado en el 2023 con Sergio Losowich y Christopher López (11 años) dando un concierto a 4 manos en Ocotlán, Jalisco. En el 2024 se consolidó con su participación en el Concurso Internacional de Tabasco, ganando el 2o lugar en la categoría Música de Cámara.

En el 2025 debuta formalmente presentando a su tercer integrante Yeshua López (6 años), en el Festival Aura Corona en Autlán, Jalisco interpretando obras como solistas, conjunto a 4 manos, piano y violín, conjunto a 6 manos y a 2 pianos.

En este concierto, el programa estuvo integrado en tres partes, en la primera, los solistas interpretaron melodías como: “Santa Claus llegó a la ciudad”; “What child is this” y “Carol of the bells”.

En piano y violín, se interpretaron: “El niño del tambor”, “On holy nigth”, “The prayer” y “Los peces en el río”.

En piano a 4 manos, las y los asistentes disfrutaron de: “Jingle bells”, “Rodolfo el Reno”, “Mi burrito sabanero”, “We wish you a merry christmas” y en piano a 6 manos, “Feliz Navidad”, canción que finalizó el recital.