Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a vivir una experiencia llena de misterios, diversión y risas en la Cabaña Encantada, una de las atracciones más entretenidas de la temporada vacacional de verano.

A través de un recorrido guiado, las y los asistentes conocerán la historia del malvado cazador y los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir en su antigua cabaña tras la caída de una misteriosa lluvia de aerolitos, donde pondrán a prueba sus sentidos mientras descubren sorprendentes efectos visuales por la gravedad y desafíos que parecen desafiar la lógica.

El camino incluye escenarios como la llave de agua donde el líquido parece subir en lugar de bajar; un comedor con un sillón del que es imposible levantarse; un salón de billar donde las pelotas cobran vida; una prueba de equilibrio y el emblemático columpio encantado, que promete momentos inolvidables.

La Cabaña Encantada ofrece una experiencia ideal para disfrutar en familia y con amigos. Cada espacio está diseñado para que niñas, niños y adultos participen activamente, convirtiendo el recorrido en una aventura llena de risas, asombro y fotografías memorables.

La atracción opera de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con un costo de 25 pesos por persona, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan disfrutar de una actividad diferente dentro del Zoológico de Morelia.

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR