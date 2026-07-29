Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a vivir una experiencia llena de misterios, diversión y risas en la Cabaña Encantada, una de las atracciones más entretenidas de la temporada vacacional de verano.

A través de un recorrido guiado, las y los asistentes conocerán la historia del malvado cazador y los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir en su antigua cabaña tras la caída de una misteriosa lluvia de aerolitos, donde pondrán a prueba sus sentidos mientras descubren sorprendentes efectos visuales por la gravedad y desafíos que parecen desafiar la lógica.

El camino incluye escenarios como la llave de agua donde el líquido parece subir en lugar de bajar; un comedor con un sillón del que es imposible levantarse; un salón de billar donde las pelotas cobran vida; una prueba de equilibrio y el emblemático columpio encantado, que promete momentos inolvidables.

La Cabaña Encantada ofrece una experiencia ideal para disfrutar en familia y con amigos. Cada espacio está diseñado para que niñas, niños y adultos participen activamente, convirtiendo el recorrido en una aventura llena de risas, asombro y fotografías memorables.

La atracción opera de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con un costo de 25 pesos por persona, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan disfrutar de una actividad diferente dentro del Zoológico de Morelia.