Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- Este fin de semana Zacapu se llenará de sabor con el Festival de la Nieve Artesanal, que contará con más de 60 sabores de nieves realizadas por 21 artesanos neveros, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encabezada por Roberto Monroy García.

Sabores como taro, beso de ángel, limón, fresa, tequila, vodka, aguacate, melón, mango, kiwi, vainilla y chocolate ofrecerán una experiencia única a quienes visiten el Festival. Además, el domingo 12 de abril se regalará nieve a las y los niños que vayan junto a sus papás o familiares a este encuentro.

El director de Turismo y Migrantes, Luis Eduardo Muñoz Espinoza, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Mónica Estela Valdez Pulido, explicó que para esta edición se espera la asistencia de cerca de 35 mil personas.

“La tradición de la nieve artesanal de Zacapu comenzó hace casi 80 años, y con este tipo de eventos buscamos que nuestros artesanos tengan una difusión estatal. Tendremos un programa de actividades culturales, musicales y gastronómicas de 12:00 a 22:30 horas”, explicó el funcionario.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico del municipio, Carlos Maldonado Orozco, informó que se prevé una derrama económica de casi 3.5 millones de pesos. “Tendremos 99 estands para las y los artesanos neveros, cocineras y otros emprendedores”, declaró.

Finalmente, la representante del grupo de artesanos neveros, Leidy Acosta Rodríguez, señaló que el costo del vaso de nieve ronda los 22 pesos; el medio litro, 100 pesos; y el litro, 200 pesos. Para conocer toda la programación y los pormenores del festival, se puede consultar la página de Facebook: Gobierno de Zacapu.