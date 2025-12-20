Morelia, Mich.- Sábado 20 de diciembre de 2025.- Dos sujetos desconocidos perpetraron un robo con violencia en una casa de empeño ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en el citado negocio localizado en la esquina de la avenida Francisco I. Madero y Fray Juan de San Miguel. Trascendió que los hampones se llevaron aproximadamente 400 mil pesos en alhajas.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Tras el aviso, arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal, quienes obtuvieron datos sobre lo ocurrido y emprendieron un operativo de búsqueda.

Los oficiales revisaron la zona, pero no hallaron a los responsables. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el caso para dar con el paradero de los delincuentes.