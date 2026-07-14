Morelia, Michoacán; 14 de julio de 2026.- Como parte de las acciones implementadas para proteger la salud de la población tras las recientes lluvias registradas en la capital michoacana, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene un operativo integral de atención en la colonia Hacienda Tiníjaro, para prevenir enfermedades y brindar apoyo a las familias afectadas por la contingencia.

A través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, el Ayuntamiento de Morelia continúa este martes con las labores de fumigación por termonebulización, atención médica, sanitización al interior de las viviendas y en áreas exteriores que ya se encuentran secas, con el propósito de reducir riesgos sanitarios y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Asimismo, se mantiene la entrega de cloro, plata coloidal y cubrebocas para las familias de la zona, como parte de las acciones preventivas implementadas por el Ayuntamiento. De igual forma, se continúa invitando a las personas que así lo requieran a trasladarse al refugio temporal habilitado, donde pueden resguardarse de manera segura mientras disminuyen las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

La titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención de enfermedades, reforzando la atención en las colonias donde las lluvias incrementan el riesgo sanitario.

“La salud de las familias morelianas es una prioridad para la administración encabezada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar. Por ello, continuamos llevando acciones preventivas y apoyos a las colonias que más lo requieren, reforzando la fumigación y haciendo un llamado a la ciudadanía para que también participe eliminando criaderos de mosquitos desde sus hogares”, señaló.

La titular de Bien Común y Política Social detalló que la fumigación mediante termonebulización consiste en la aplicación de un insecticida en forma de una fina niebla que permite alcanzar patios, jardines y otros espacios donde suele refugiarse el mosquito adulto. Esta acción contribuye a disminuir rápidamente la población del vector y reducir el riesgo de transmisión del dengue; sin embargo, no elimina los huevecillos ni las larvas, por lo que es indispensable complementar estas labores con acciones preventivas dentro de los hogares.

Durante los recorridos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, acompañó los operativos de atención, atendiendo de forma puntual a vecinas y vecinos afectados por las lluvias.

“Es momento de estar donde se necesita. Estamos recorriendo, escuchando y trabajando hombro a hombro; esta ciudad es nuestra casa y la cuidamos entre todos”, afirmó el encargado de la política interna del Ayuntamiento.

El Gobierno de Morelia exhorta a la ciudadanía a mantener patios y azoteas libres de objetos que acumulen agua, lavar, tapar y voltear recipientes, limpiar canaletas y eliminar cualquier posible criadero de mosquitos, ya que la participación ciudadana es fundamental para prevenir la propagación de esta enfermedad.