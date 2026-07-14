Morelia, Mich.- 14 de Julio de 2026.- La violencia volvió a hacerse presente el pasado fin de semana en la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, luego de que durante un encuentro de la categoría Intermedia entre Deportivo Unión y Guadalajara se registrara una batalla campal que derivó en agresiones entre integrantes de las porras y asistentes al partido, según se aprecia en videos compartidos por algunos de los presentes.

#Video #BatallaCampal #Morelia ⚽️ Durante el partido categoría Intermedia entre Deportivo Unión y Guadalajara se registró una pelea que derivó en agresiones entre integrantes de las porras y asistentes al partido; se esperan sanciones severas. pic.twitter.com/hrOl0KTQfe — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 14, 2026

Los hechos se suman a los incidentes ocurridos hace apenas unas semanas durante la Liguilla de Segunda Fuerza, cuando los equipos Santa Cecilia y Atlético Unión protagonizaron una riña que terminó con la expulsión de ambas escuadras de la competencia. Cabe recordar que el conjunto de Santa Cecilia ya contaba con antecedentes disciplinarios, luego de haber sido previamente sancionado e incluso retirado de la liga por agresiones contra un árbitro.

La nueva confrontación ha generado preocupación entre jugadores, familiares y aficionados, quienes han exigido a la directiva de la Liga Municipal actuar con firmeza para evitar que este tipo de hechos se repitan y pongan en riesgo la integridad de quienes acuden a los encuentros deportivos.

Diversos sectores del fútbol amateur han señalado que el deporte debe ser un espacio de convivencia y formación, por lo que esperan que las autoridades deportivas emitan sanciones ejemplares contra los responsables de las agresiones, incluyendo posibles suspensiones, vetos de equipos o restricciones para grupos de animación involucrados en los disturbios.

La Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia es una de las organizaciones deportivas más importantes del estado, al reunir cada temporada a cientos de equipos y miles de jugadores en sus distintas categorías, por lo que los recientes hechos de violencia representan un llamado de atención para reforzar las medidas de seguridad y garantizar un ambiente familiar en los campos de juego.

AGENCIA RED 113