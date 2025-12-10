Morelia, Michoacán; a 10 de diciembre de 2025.– Como parte de la estrategia para consolidar una cultura de paz a través de la música, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura), realizó el concierto “Navidad por el mundo: un canto por la paz”.

El recital, protagonizado por las niñas y niños del Programa de Coros y Orquestas, creado bajo la administración municipal actual, reunió a familias y público en general, que se dieron cita en la Parroquia de Fátima.

En un mensaje alentador, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, felicitó al coro y a la orquesta protagonistas del evento: “Este concierto es el esfuerzo de un año de trabajo de estas jovencitas, jovencitos, niñas y niños, que se prepararon para este día, especialmente para ustedes. No hay orgullo más grande para un hijo o una hija que los papás estén aquí”.

El Alcalde agradeció a papás, mamás y familiares, por estar presentes en el concierto, pero también por acompañar en los ensayos y ser partícipes de este proyecto, dejando que sus hijas e hijos se integren a ellos.

Por su parte, Fátima Chávez Alcaraz, titular de SeCultura, destacó: “este programa es un espacio donde niñas y niños pueden desarrollarse, aprender una nueva disciplina, y tener contacto con una de las herramientas en la vida de que no nada más nos permite ser mejores personas hacia afuera, sino que nos alimenten y nos nutre el alma hacia adentro, como es la música”.

El ensamble de cuerdas y el coro interpretaron piezas de Merle J. Isaac, así como algunos villancicos entre los que destacan Ángel y Pastor, Joy to the World, Niño lindo, Huachito torito, Aleluya; además del Himno a la Alegría, el Himno a la Paz y Noche de paz. La dirección del coro estuvo a cargo del Maestro Bernardo Bautista, mientras que el ensamble fue dirigido por el maestro Arturo Puc.

En el concierto participaron cerca de 100 niñas, niños y adolescentes de las colonias La Aldea, Villas del Pedregal, Colinas del Sur, Ciudad Jardín, Gertrudis Sánchez y La Industrial, quienes demostraron el aprendizaje y los avances adquiridos a lo largo del año.

En una sola voz, el concierto terminó con un emotivo “queremos paz”, de todos los presentes, reafirmando así el compromiso del Gobierno de Morelia con el desarrollo y bienestar de las familias de la capital michoacana.