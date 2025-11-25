Apatzingán, Mich.- 24 de noviembre del 2025.- Personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, localizó al menos 4 artefactos explosivos improvisados, durante recorridos de vigilancia en un camino de terracería en la periferia de Apatzingán.

Trascendió que los elementos castrenses detectaron uno de los explosivos tipo mina y se desplegaron para realizar una inspección minuciosa, logrando ubicar 4 de los peligrosos objetos, todos ellos con las siglas CJNG.

El hallazgo tuvo lugar en una brecha que conecta a las localidades de El Morado y Acatlán, área que fue resguardada por los uniformados para evitar riesgos a los militares y a la ciudadanía.

Posteriormente, especialistas en explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo la desactivación controlada de los artefactos, sin que se reportaran lesionados.

Este tipo de objetos son colocados por células del crimen organizado para establecer perímetros en zonas donde instalan campamentos, pero al retirarse los dejan, lo que representa un peligro latente que ha dejado múltiples víctimas, tanto civiles como autoridades, principalmente en Tierra Caliente y el Valle de Los Reyes, por lo que los militares exhortan a la población que en caso de detectar algún artefacto sospechoso no se acerquen y lo reporten al número 089, de denuncia anónima.