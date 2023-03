Decreto presidencial garantizará permanencia del Plan de seguridad social a periodistas independientes

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza establecer en decreto presidencial el Plan de seguridad social para periodistas independientes.

“A lo mejor lo convertimos en un decreto presidencial. (…) Sí sé que ya hay algunos compañeros que están recibiendo este apoyo, o sea, que ya incluidos, no aquí, cuando voy a mis giras, allá me dicen, se me han acercado y me dicen que ya están incluidos, entonces nada más es cosa de dejarlo bien asegurado, que no lo vayan a quitar”, subrayó.

Esta iniciativa sin precedentes del Gobierno de México se financia con 25 por ciento de la partida del presupuesto destinada a la publicidad de la administración federal. A través de estos recursos se otorga acceso a servicios médicos a quienes no cuentan con prestaciones.

El mecanismo diseñado de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, contempla seguro de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicio de guardería y prestaciones sociales.

Reformas constitucionales de la 4T aseguran bienestar del pueblo

El presidente López Obrador afirmó que el Gobierno de México ha asentado las bases de la Cuarta Transformación a través de reformas constitucionales que garantizan los derechos del pueblo.

“Hay que seguir adelante, pero que se saque como lección la importancia que tiene el que, si se va a llevar a cabo una transformación, si va a continuar una transformación, si se quiere terminar de limpiar de corrupción al país, si se quiere purificar la vida pública de México, si se quiere seguir ayudando al pueblo, sobre todo a los más humildes, se necesita, no solo el Poder Ejecutivo, se requiere también ganar la mayoría en el Congreso”, señaló.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional recordó que las pensiones a personas adultas mayores y con discapacidad, así como las becas a 11 millones de estudiantes de familias de escasos recursos, ya son derechos constitucionales. Además, en un transitorio está estipulado que no se puede disminuir el presupuesto destinado a estos apoyos.

“¿De qué otra cosa estoy muy orgulloso? Que se canceló la condonación de impuestos, que esa era una robadera, pero en grande; se robaban o dejaban de pagar impuestos que, al final de cuentas, es lo mismo, es un acto de corrupción hasta por 300 mil millones de pesos al año. Además, una gran injusticia querer cobrar al viene-viene que se busca la vida en la calle como puede, mientras a los de mero arriba no les cobraban los impuestos”, remarcó.

Al mismo tiempo, se estableció en la Constitución el derecho a salud de manera gratuita y universal.

La corrupción ya es delito grave y se canceló el outsourcing. Además, en el Poder Legislativo se aprobó que la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina colaboren legalmente en tareas de seguridad pública y de pacificación, añadió.