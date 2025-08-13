Uruapan, Mich.- 13 de agosto de 2025.- Un hombre fue asesinado de al menos 7 a balazos por fuera de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Las Lomas, en las faldas del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad, de Uruapan.

Fue la mañana de este miércoles, cuando el susodicho salió de su casa sobre la calle Demetrio y fue sorprendido por sicarios que ya lo esperaban y le dispararon par enseguida escapar en una motocicleta.

El ofendido cayó fulminado en el área de la cochera, siendo visto por algunos vecinos quienes de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias 911. Tras el reporte, paramédicos locales llegaron al lugar, pero lamentablemente el agraviado ya no tenía signos vitales.

Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron la escena del crimen donde quedaron regados varios casquillos percutidos y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las actuaciones de ley. La identidad del ahora occiso no fue revelada.

Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 6 asesinatos durante el presente mes de agosto:

01 de agosto. Matan a joven trabajador en vivero de la colonia La Ciénega, Uruapan.

05 de agosto. Muere en un hospital la mujer baleada en la colonia El Periodista.

10 de agosto. Hombre ultimado a balazos en la colonia La Isla, de Uruapan.

10 de agosto. Motosicarios persiguen y matan a automovilista, en la colonia Infonavit Balcones de Uruapan.

11 de agosto. Masculino es ejecutado mientras jugaba en negocio de máquinas tragamonedas.

13 de agosto. De 7 balazos matan a un hombre saliendo de su casa, en el Fraccionamiento Las Lomas, Uruapan .