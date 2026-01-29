Santa Clara del Cobre, Michoacán.- Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad y la preservación del lago de Zirahuén, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, dio la bienvenida al nuevo Capitán de Puerto de Zirahuén, el Licenciado Martín Velázco, refrendando la disposición del gobierno municipal para trabajar de manera coordinada y responsable.

Durante este encuentro, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades para velar por la seguridad de quienes transitan y disfrutan de este emblemático cuerpo de agua, cuyo cuidado representa una prioridad para la administración municipal que encabeza Dayana Pérez Mendoza, bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y libertad.

La presidenta municipal subrayó que la labor diaria de la Capitanía de Puerto es fundamental para mantener el orden, proteger a los visitantes y preservar este valioso patrimonio natural, reiterando que un gobierno cercano es aquel que sabe Escuchar, resolver y transformar en beneficio de su comunidad.

Desde el Gobierno Municipal de Salvador Escalante se continuará trabajando de la mano con las instancias correspondientes, convencidos de que el trabajo conjunto fortalece el desarrollo turístico y la conservación ambiental de la región, donde Zirahuén enamora y es orgullo de todas y todos.