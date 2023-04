Cuenta SSM con centro especializado para la atención del autismo

Morelia, Michoacán, 2 de abril de 2023.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se suma a las acciones enmarcadas en el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, por lo que pone a disposición de la población el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CREDIET), con atención médica y orientación gratuita sobre este padecimiento.

Este espacio cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas, psicólogos, terapistas del lenguaje, pedagogos y nutriólogos, quienes trabajan en la atención del padecimiento del menor y cuando se acude por primera vez, se les practica la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), la cual consiste en un tamizaje que analiza el desarrollo de las áreas de lenguaje, motricidad, conocimientos y desarrollo social.

Durante 2022 esta unidad médica brindó 3 mil 27 atenciones médicas a niñas y niños de cero a cinco años con problemas en el desarrollo físico y cognitivo, además de acompañamiento y atención psicológica a padres y madres de familia de los niños que cuentan con menores con autismo.

Desde 2008, cada 2 de abril se conmemora esta fecha en todo el mundo y se calcula que uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA), el cual se manifiesta en los primeros años de vida y se caracteriza por presentar dificultades en la comunicación, en el comportamiento social y en el lenguaje, así como tener intereses y actividades restringidas y repetitivas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen múltiples factores, genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda tener autismo. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo y presentar diversos síntomas

Entre ellos pueden ser no responder a su nombre (a los 12 meses de edad), no señalar objetos para demostrar su interés (a los 14 meses de edad), no participar en juegos de simulación (a los 18 meses de edad), evitan contacto visual y quieren estar solos.

Además de presentar retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje, repetir palabras o frases una y otra vez, dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace, tener intereses obsesivos, aletear las manos, mecerse o girar en círculos, por mencionar algunas.

Es así que la SSM brinda atención gratuita de lunes a viernes en CREDIET en un horario de 8:00 a 15:00 horas a papás y mamás con infantes diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que su desconocimiento puede provocar negación, duelo y estrés.