Pátzcuaro, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, señaló que las reformas políticas deben tener como prioridad acercar el poder público a la gente y garantizar que las decisiones se tomen pensando en el bienestar de las familias.

El alcalde destacó que desde los municipios se vive de cerca la realidad de la población, por lo que cualquier cambio en el sistema político debe buscar instituciones más eficientes, austeras y cercanas a la ciudadanía.

En ese sentido, Julio Arreola expresó su respaldo al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que se trata de una propuesta que busca fortalecer la democracia y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Asimismo, señaló que desde Pátzcuaro y la región lacustre se seguirá trabajando para impulsar acciones que generen desarrollo, turismo y bienestar para las familias del Distrito de Pátzcuaro.

Actualmente, Julio Arreola es considerado uno de los tres alcaldes mejor evaluados de Michoacán y uno de los presidentes municipales con mayor aprobación ciudadana del país, de acuerdo con encuestadoras como Demoscopia Digital y Mitofsky, lo que refleja el respaldo ciudadano al trabajo que se realiza en Pátzcuaro.