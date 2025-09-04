Morelia, Mich.- 4 de septiembre de 2025.- El sonido de las sirenas y el silencio solemne de las guardias de honor acompañan el viaje de regreso a casa de Rubén González Romero, un bombero forestal originario de Tzitzio, Michoacán, que perdió la vida en cumplimiento de su deber el pasado 24 de agosto de 2024 en la reserva natural de Montana, Estados Unidos.

Rubén trabajaba para el Servicio Forestal de ese país y, como decenas de mexicanos que cada año cruzan la frontera para combatir incendios forestales, dejó atrás a su esposa y nueve hijos, con quienes sostenía comunicación constante, hasta el día en que un incendio en el Bosque Nacional Beaverhead-Deerlodge apagó su vida.

La noticia cimbró no sólo a su comunidad natal sino a los departamentos de bomberos de ambos lados de la frontera. “Es un hecho trascendental, pues no existe registro de un homenaje de esta magnitud para un bombero forestal michoacano”, expresó el Comandante Juan Manuel Guerrero Chávez, delegado estatal de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos.

El cuerpo de Rubén inició un recorrido de 2 mil 934 kilómetros hasta su tierra natal. Primero cruzó tres estados de la Unión Americana, donde más de 40 departamentos de bomberos se sumaron para despedirlo con homenajes: guardias de honor en carreteras, en puentes y en pequeñas comunidades que detuvieron su rutina para rendir tributo.

Más de 60 guardias forestales y bomberos se formaron a lo largo del trayecto, mostrando la fuerza del compañerismo que une a quienes enfrentan el fuego. Su féretro, cubierto con la bandera estadounidense, fue trasladado por tierra y aire, hasta llegar al Aeropuerto de Guadalajara.

Una vez en territorio mexicano, la funeraria en Guadalajara realizó el trámite de liberación de la aduana. Posteriormente inició el recorrido rumbo a Morelia donde llegará esta tarde y posteriormente hacia Tzitzio.

Se calcula que será un trayecto de entre cuatro y cinco horas, acompañado por el personal de bomberos y Protección Civil de Jalisco hasta Michoacán. En su paso, varios cuerpos de bomberos se unirán para rendirle homenaje.

Al llegar a Morelia, el cortejo tendrá una parada técnica en la funeraria La Santa Cruz, en Villas del Pedregal, antes de continuar el camino a Tzitzio, aunque aún no se define si la ruta será por el Libramiento o atravesando la ciudad.

El próximo viernes, en su localidad natal, se realizará un homenaje póstumo y el último pase de lista, con la presencia de sus compañeros de profesión, autoridades y familiares. El comandante Guerrero Chávez reconoció especialmente el apoyo de Jorge Luis Amaya y Jesús Bonichisi, representantes del Servicio Forestal de Estados Unidos en Nogales, Arizona, quienes coordinaron el traslado y aseguraron que Rubén pudiera regresar a casa.

“Su partida nos recuerda la entrega y el sacrificio de quienes arriesgan la vida para proteger los bosques y, con ellos, la vida misma”, concluyó Guerrero.

RED 113