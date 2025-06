Uruapan, Mich.- 14 de junio de 2025.- Lo que comenzó como una alerta por un vehículo robado, terminó en una persecución a alta velocidad por las calles de Uruapan y la detención de dos hombres y una mujer fuertemente armados. El suceso fue la tarde de este sábado, y culminó en la colonia Lázaro Cárdenas, donde los tres sospechosos fueron capturados a bordo de un auto con reporte de robo y en posesión de un rifle AR-15.

Crónica | Detectan y arrestan a 3 presuntos ladr0nes de autos; podrían estar ligados a otros r0bos#Uruapan #Policia pic.twitter.com/cU2jeO9CEI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 15, 2025

La alerta surgió cuando las cámaras del C5i detectaron el paso de un Volkswagen Jetta gris, placas PST-739-B, que acababa de ingresar a la ciudad por uno de los Arcos Carreteros.

De inmediato, se activó el protocolo de reacción con la Policía Municipal y la Guardia Civil, que rastrearon el vehículo mediante el sistema de videovigilancia.

Al percatarse de que eran seguidos, el conductor del vehículo robado intentó huir, desatando una persecución por la zona oriente de la ciudad.

La fuga terminó cuando una patrulla municipal impactó al auto en movimiento para forzar su detención. En ese momento, los elementos aseguraron a los tres ocupantes, quienes portaban un rifle AR-15 abastecido con su cargador y cartuchos.

En el sitio de la detención apareció el alcalde Carlos Manzo, quien lanzó un mensaje a los aprehendidos mientras los grabada: “Aquí en Uruapan no van a estar haciendo chingaderas. El que venga a delinquir, se va a topar con la autoridad.”

La investigación no se detiene. Aunque el caso está centrado en el robo de vehículos, las autoridades no descartan que los arrestados estén ligados a otros delitos similares, como atracos a transeúntes y negocios. Las características del vehículo, el armamento y el perfil de los implicados hacen pensar que no era su primer golpe.

Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional, que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente y analizará su posible vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.