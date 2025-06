El Derecho a la ciudad

CRISIS ENERGÉTICA Y CLIMÁTICA

Salvador García Espinosa

Para cualquiera de nosotros resulta innegable que cada día utilizamos más aparatos eléctricos, más horas de iluminación artificial, incluso aunque aparentemente no lo veamos, demandamos más energía. Por ejemplo, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los centros de datos emplean generalmente alrededor del 40 % de su electricidad para alimentar los servidores, el 40 % para enfriarlos, y en el caso particular de la tan de moda Inteligencia Artificial, varios estudios señalan que una consulta a ChatGPTrequiere en promedio 10 veces más energía que una simple consulta al buscador de Google.

En el mundo el consumo per cápita de energía eléctrica en el Planeta se ha incrementado casi 40% de 1990 al 2024. En el caso de México el consumo per cápita de energía eléctrica en 2023 fue de aproximadamente 2,413 kWh por habitante, lo que sitúa a México por debajo del promedio mundial de consumo de electricidad per cápita. Sin embargo, pese a estar por debajo del consumo promedio, el principal problema es la capacidad de generación de electricidad.

En el país la electricidad se genera en un 80% a partir de recursos fósiles (petróleo, gas natural, carbón, etc.) y un 20% de fuentes limpias de entre las cuales el 17% corresponden afuentes renovables. Esta alta dependencia de recursos fósiles plantea no sólo el problema de una mayor contaminación a una mayor generación de energía, sino además considerables limitantes para generar energía.

Prueba de lo anterior es que la Secretaría de Energía (SENER) ha instrumentado la campaña “Apaga, desconecta y cuida el Planeta” con el objetivo de solicitar a los hogares mexicanos realizar un consumo eficiente y responsable de energía eléctrica, ya que las olas de calor están provocando un aumento considerable de la demanda, especialmente entre las 6:30 pm y la 1:00 am. A decir de SENER “Este incremento se debe principalmente al uso simultáneo de equipos eléctricos para refrescar los hogares, además del consumo habitual de luces, pantallas, lavadoras y otros electrodomésticos”.

Ante este desafío, la Sener, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Comisión Nacionalpara el Uso Eficiente de la Energía (CO- NUEE) lanzaron la campaña nacional “Apaga,desconecta y cuida el Planeta”, implementando acciones sencillas para promover unconsumo eficiente y responsable de la energía eléctrica.

La SENER considera que, implementando algunos consejos en las viviendas mexicanas es posible ahorrar entre 20 y 35 por ciento del consumo de energía. Llama la atención que una de las recomendaciones sea ajustar la temperatura del aire acondicionado, a no menos de 23°C.

Existe una correlación entre el mayor consumo de electricidad y los meses de mayor calor, durante los meses de mayo a octubre se presenta el 53.5% del consumo bruto, mientras

que en los meses restantes el 46.5%. Situación que es posible explicar en términos de la necesidad de utilizar aparatos eléctricos para aminorar los efectos del calor y que van desde ventiladores hasta aparatos de refrigeración.

Lo relevante del tema es que la proliferación en el uso de aparatos de refrigeración se ha vuelto cada vez más común, como consecuencia del cambio en los patrones climáticos que padecemos, y estas soluciones además de incrementar la demanda en el consumo de energía, afectan la economía de los habitantes de las viviendas y lo que es aún peor, su funcionamiento contribuye a la generación de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, contribuye a que las temperaturas extremas se acentúen en el futuro próximo.

No hay que olvidar que en febrero del 2021 varios estados del norte del país tuvieron un apagón de más de 12 horas y con temperaturas bajo cero. El caso, aunque ahora en verano, es el mismo: resulta impostergable la búsqueda de alternativas de solución que permitan garantizar el confort en las viviendas ante el Cambio Climático sin la enorme dependencia a los hidrocarburos.