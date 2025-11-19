Zamora, Mich.- 19 de noviembre de 2025.- La noche de este miércoles, en el Fraccionamiento Villas Las Flores de la ciudad de Zamora, se registró una agresión armada en contra de una tienda de abarrotes, por fortuna no hubo personas lesionadas, ni fallecidas.

Vecinos del citado asentamiento urbano pidieron la presencia de la policía, ya que sujetos armados estaban disparando contra un negocio de la Avenida Las Flores esquina con Manzanilla.

Momentos después arribaron oficiales municipales, estatales y federales, quienes confirmaron que no había víctimas, resguardaron la zona y otro grupo de patrulleros desplegó un operativo en busca de los atacantes, sin que se obtuvieran resultados positivos.

Posteriormente agentes y peritos Fiscalía General del Estado llegaron al área de intervención para realizar la recolección de indicios y testimonios correspondiente.