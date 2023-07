Crece colonia de anidación de albatros patas negras en la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe.

En tres años se han criado 93 polluelos, con un promedio reproductivo mayor al 90 por ciento es un trabajo colaborativo para salvar a esta especie amenazada.

A través del proyecto Translocación de albatros patas negras del Refugio Nacional de Vida Silvestre Atolón de Midway, en Estados Unidos de América, a la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, en México, desde el 2021 se han criado 93 polluelos con un éxito reproductivo promedio mayor al 90 por ciento, similar a la población silvestre de albatros de Laysan en la Isla Guadalupe y al de proyectos de translocación de albatros patas negras en la Isla de Oahu en Hawái, Estados Unidos de América.

Se espera que en 2024 se alcancen entre 120 y 125 polluelos nacidos en esta Área Natural Protegida (ANP) y que más de la mitad de estos individuos regresen a la isla, primero a prospectar y buscar pareja entre los 3 y 5 años, y después a reproducirse, entre los 6 y 9 años.

Es importante mencionar que tanto México como Estados Unidos suman esfuerzos para salvar a esta especie de ave marina de los impactos del cambio climático. Los polluelos y huevos transportados del atolón de Midway a la Isla Guadalupe son rescatados de una muerte inminente debido a la inundación de sus nidos por el incremento e intensidad de las tormentas y la elevación del nivel del mar, en especial por la poca altura que tienen estas islas de Hawái donde se encuentran sus principales colonias de anidación.

El proyecto es una colaboración interinstitucional e internacional entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Conanp, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Marina (Semar), U.S. Fish and Wildlife Service.

Otras instituciones que intervienen son The Canada/Mexico/U.S. Trilateral Committee for Wildlife and Ecosystem Conservation and Management, Midway Atoll National Wildlife Refuge; Papahānaumokuākea Marine National Monument, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), U.S. Department of Agriculture (USDA), The National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), Pacific Rim Conservation (PRC) y Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI).