Morelia, Mich., a 30 de noviembre de 2025.- “La Presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un gran trabajo al frente del país, por eso los convoco a respaldarla y acudir el próximo 6 de diciembre a celebrar el séptimo aniversario del arranque de la Cuarta Transformación de México”, apuntó el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

Esto, en un par de reuniones de carácter organizativo que el legislador sostuvo en Morelia y Pátzcuaro este fin de semana, en donde señaló la importancia de consolidar la unidad entre la población del estado y acompañar con esfuerzo y voluntad los objetivos planteados dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Recordó que bajo este nuevo régimen que inició con Andrés Manuel López Obrador y ahora se fortalece bajo el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cerca de 14 millones de mexicanos han salido de la pobreza, como resultado de las políticas sociales implementadas y la consolidación de los programas sociales.

Aunado a ello, la revolución pacífica de las conciencias ha permitido un pueblo informado y politizado, que tiene claridad de la ruta a seguir para consolidar el cambio de régimen y transitar hacia una nación en donde el bienestar y la justicia estén al alcance de todos.

Finalmente, recordó que las calles pertenecen al pueblo de México, por lo que esta movilización del 6 de diciembre mostrará a la derecha el auténtico poder de la gente, bajo un ambiente de celebración y júbilo por la construcción de un mejor país, libre de corrupción e igualitario.