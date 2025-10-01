Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a seguir disfrutando del vasto programa de actividades de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), que incluye presentaciones editoriales, charlas, conferencias, lecturas en voz alta y presentaciones artísticas.

Cabe mencionar que, en el marco de esta fiesta literaria, este primero de octubre arranca el Festival de Narrativa Negra, así como el Quinto Encuentro de Narradoræs, que se realizará del 3 al 5 de octubre, ambos encuentros promovidos por autoras y autores locales y que forman parte del programa de la Fillm.

A continuación se enlistan las actividades más relevantes de los próximos días:

Miércoles 1 de octubre

12:00 horas. Foro Alterno.

Masterclass “Narrativa Mutante, cómo escribir desde el lado negro de la vida”, de Juan Manuel Servín.

Conferencia magistral de Guillermo Fadanelli.

Presentación Editorial de la Colección de Plaquettes “Emergentes”, publicación impulsada por la Secretaría de Cultura de Morelia.

Presentación Editorial “El Edén” de Manya Loría.

Jueves 2 de octubre

12:00 horas. Ágora Principal.

Masterclass sobre “Mujeres que investigan: Noir Mexicano escrito por mujeres en la Narrativa y el Teatro”.

Conferencia “Transdimensional, nuevas Escrituras Poéticas” de Rocío Cerón.

Presentación Editorial “Yo soy el Mandrake” de JM Servín.

Viernes 3

19:00 horas. Foro Alterno.

Presentación Editorial “Todo lo que amamos y dejamos atrás” de Elisa de Gortari.

Presentación Editorial “Al día siguiente de la conquista” de Juan Miguel Zunzunegui.

Lectura en voz alta de “La Sunamita”, un cuento de Inés Arredondo. En la voz de la actriz Naian González Norvind.

Sábado 4 de octubre

12:00 horas. Foro Alterno.

“Las fotos de Murci” de Christel Guczka.

Presentación Editorial “Diferentes” de Juan Gedovius.

Presentación Editorial “Todos los fines del mundo” de Andrea Chapela.

Todas las actividades se realizarán en la Plaza de Armas y el programa completo se encuentra en: cultura.morelia.gob.mx