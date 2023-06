Contacto permanente con la ciudadanía, clave en la labor legislativa: Mónica Valdez

El contacto y diálogo permanente con la ciudadanía, es clave en la labor legislativa, pues fortalece lazos de comunicación y trabajo con la población, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



La diputada por el Distrito de Zacapu apuntó que el trabajo que se realiza en su Casa de Atención Ciudadana, resulta fundamental para el contacto permanente con la ciudadanía, así como para apoyar y atender las necesidades que enfrentan día a día.



Mónica Valdez hizo entrega de calentadores solares a familias zacapenses como parte del Programa Vivienda Digna que ha venido impulsando desde su arribo a la diputación por Zacapu.



“La posibilidad de poder apoyar y colaborar con la gente es sin duda una de las mayores satisfacciones, pues ratifica que el trabajo conjunto es la mejor ruta para salir adelante, además de nutrir la labor que como representante popular me fue conferida”.



Asimismo, Mónica Valdez se reunió en su Casa de Atención Ciudadana con la doctora Dámaris Ambriz Arredondo, médico de la Asociación Civil de niños con cáncer Oncopedia for Kids la cual le solicitó el apoyo para la donación de un catéter para un pequeñito.



“Sin duda es de felicitar la labor de la doctora y la Asociación por la gran y sensible labor que realizan cambiando vidas a las familias que pasan por esta terrible situación, para mí siempre será un gusto hacer equipo y trabajar por causas tan sensibles”.