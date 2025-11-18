Morelia, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- La Casa del Mezcal Michoacano presentará un evento exclusivo denominado Cena–Cata–Maridaje. Se trata de una nueva experiencia diseñada para la degustación especializada del tradicional mezcal michoacano, armonizada con la gastronomía regional, todo en un ambiente cálido y auténtico.

“Estamos preparando una noche especial, en donde los asistentes podrán disfrutar una selección de mezcales artesanales guiada por expertos, platillos especialmente creados para realzar cada nota y matiz de la bebida”, señaló la directora general del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), Liliana Gil García.

El evento está diseñado para integrar la tradición, cultura y gastronomía de Michoacán, contará con un cupo limitado, y su objetivo principal es fomentar la interacción, el conocimiento y la apreciación del mezcal en un marco de lenguaje y trato cercano que caracteriza a La Casa del Mezcal Michoacano. “Será una excelente oportunidad para conectar con productores locales, conocer nuevas propuestas y vivir una experiencia única”, agregó la funcionaria.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 19:15 horas, en la casona que se encuentra a un costado del Teatro Mariano Matamoros y tendrá un costo de 690 pesos, lo que incluye cena tradicional de Apatzingán en tres tiempos, bebidas y recorrido por el Teatro Matamoros. Para reservar pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de Facebook Teatro Mariano Matamoros, en el siguiente enlace https://www.facebook.com/TeatroMarianoMatamorosMorelia