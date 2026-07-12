Morelia, Mich.- Domingo 12 de julio de 2026.- Una camioneta fue impactada por el ferrocarril durante la tarde de este domingo en la colonia Ampliación El Porvenir, en la ciudad de Morelia. Autoridades policiales informaron que, por fortuna, no hubo personas lesionadas, aunque la conductora sufrió una crisis nerviosa.

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El aparatoso incidente ocurrió en la intersección de las calles Jacarandas y Cromo, a pocos metros del Río Grande, y fue reportado al número de emergencias 911. Al lugar acudieron motoparamédicos del agrupamiento URI y un bombero del municipio, quienes brindaron atención a la tripulante, misma que no requirió traslado hospitalario.

Asimismo, agentes de la Policía Morelia se presentaron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del percance. Se observó que la unidad siniestrada es una camioneta Nissan Pathfinder color plata, la cual terminó con severos daños en la parte frontal del lado del copiloto.

De manera extraoficial trascendió que la conductora no alcanzó a detectar la proximidad del tren y continuó su marcha, por lo que en determinado momento sucedió la colisión.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas evitar distraerse con música a alto volumen y extremar cuidados al acercarse a los cruces ferroviarios.

AGENCIA RED 113