Zitácuaro, Michocán, 19 de agosto de 2025.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado, entregó la condecoración “Suprema Junta Nacional Americana” a la Fiscalía General del Estado, esto en el marco de la Sesión Solemne celebrada en el Teatro Juárez en la ciudad de Zitácuaro.

En la sesión se resaltó la labor de la institución como una “continuación del legado de quienes forjaron nuestra independencia y de quienes, en el presente, construyen la paz y la justicia que nuestro pueblo merece”.

El Diputado Octavio Ocampo Córdova, a nombre de la 76 Legislatura reiteró el compromiso del Poder Legislativo para trabajar con firmeza, diálogo y respeto a fin de construir un futuro donde la paz no sea un anhelo, sino una realidad.

Ante el Presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, Gerardo Contreras Villalobos; el Secreterio de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; y el Fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, el diputado resaltó que al conmemorar esta fecha, “no sólo rendimos homenaje a nuestro pasado; también nos comprometemos a honrarlo con nuestro presente, con instituciones sólidas construidas con valor, integridad y servicio”.

En el marco del CCXIV aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, reconoció que la labor de la Fiscalía no significa decir que todo está resuelto, “sino afirmar que juntos, instituciones, sociedad y gobierno podemos y debemos construir un estado más seguro, más justo, y más humano”.

Por su parte, el ex Fiscal del Estado y orador oficial, Adrián Solís, señaló es necesario avanzar hacia fiscalías fortalecidas, acompañadas gubernamental y socialmente en sus procesos, para sustraerlas de la confusión de las tareas de seguridad y por ende, dejar de ser blanco de toda clase de justificaciones.

Precisó que pese a carencias de equipamiento y recursos, el personal de la Fiscalía se conduce con firmeza, determinación y valor para enfrentar al crimen y presentar ante los jueces penales competentes a quienes han infringido la ley para que les sea impuesta una justa sanción y en la medida de lo posible, se resarza el daño a las víctimas.

Finalmente, ante diputados federales, senadores, magistrados y el Presidente Municipal, Antonio Ixtlahuac, Adrián Solís hizo un pase de lista de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber.