El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que esperará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las impugnaciones presentadas contra algunas candidaturas al Poder Judicial, antes de definir cualquier posible ruta jurídica a seguir.

En declaraciones a medios de comunicación desde el Senado de la República, el legislador explicó que no emitirán pronunciamientos sobre personas en particular, pues hacerlo implicaría no respetar lo que establece la Constitución y la ley.

“Lo único que podemos nosotros referir es, en todo caso, qué acción jurídica se toma y nada más, porque decir algo más allá de ello implicaría no adecuarnos a lo que establecen la Constitución y la ley”, expresó.

Gutiérrez Luna destacó que, por esa razón, ya se presentó una acción jurídica y se ha decidido mantener el proceso en esos términos. Subrayó que será crucial esperar el fallo oficial del INE, que podría emitirse este miércoles, para valorar las implicaciones y tomar decisiones junto al diputado Gerardo Fernández Noroña.

“Veremos cómo y qué resuelven; esa parte es muy importante y, con base en eso, nos reuniremos el presidente Noroña y yo para ver qué ruta jurídica”, indicó.

El presidente de San Lázaro recalcó que no se adelantará ninguna postura hasta contar con la determinación formal y jurídica del órgano electoral. “Vamos a analizarlo, dependiendo de cómo y qué resuelve el INE. Esperemos a mañana”, concluyó.