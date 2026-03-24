Morelia, Michoacán a 24 de marzo de 2026. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) se expresa con profunda tristeza y consternación ante el trágico suceso ocurrido en la Preparatoria Anton Makárenko, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde dos maestras, María del Rosario S. y Tatiana B., perdieron la vida, hechos en los que se vio involucrado un alumno del plantel educativo.

Expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas, así como a la comunidad académica y a los ciudadanos de Lázaro Cárdenas, quienes comparten el dolor por esta irreparable pérdida.

Este acto vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad en el ámbito educativo. Por tal motivo, la CEDH Michoacán, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, inició una investigación y generó acciones de acompañamiento institucional.

Nuestro organismo brindó contención psicológica a familiares de las víctimas, con el fin de proporcionar el apoyo emocional que requieren tras esta tragedia; y, se dio vista a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como a la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes; y, al DIF Municipal.

La CEDH reitera su compromiso con la defensa del derecho a la vida y la seguridad en las instituciones educativas, haciendo un llamado a todos los actores involucrados para trabajar juntos en la promoción de un ambiente de paz, respeto y atención a la salud mental.

Asimismo, instamos a las autoridades competentes a investigar este hecho con la mayor diligencia y transparencia posible, a fin de esclarecer los hechos y asegurar que se implementen las medidas de prevención necesarias.