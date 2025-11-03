Uruapan, Michoacán, 3 de noviembre de 2025.– Las movilizaciones registradas este lunes en el municipio de Uruapan concluyeron sin incidentes, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargo de la política interna destacó que el Gobierno de Michoacán mantiene una postura de respeto absoluto hacia la libertad de expresión y de manifestación.

Zepeda Villaseñor subrayó que la administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoce en las expresiones sociales un derecho legítimo de la ciudadanía, siempre que se realicen dentro del marco de la ley, sin afectar a terceros ni recurrir a actos de violencia.

Zepeda Villaseñor reiteró que el Gobierno del Estado continuará privilegiando el diálogo y la apertura como vías para atender las inquietudes de los distintos sectores, con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre la sociedad michoacana.