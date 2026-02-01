Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, informa que se concluyeron con éxito las labores de mantenimiento en los canales y caminos de operación del Distrito de Riego 097 Lázaro Cárdenas, con una inversión total de 15 millones 379 mil pesos.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado estatal de Conagua en Michoacán, destacó que estos trabajos beneficiarán de manera directa a productores agrícolas de siete municipios de la entidad: Tepalcatepec, Buenavista, Gabriel Zamora, Múgica, La Huacana, Parácuaro y Apatzingán.

“Esto contribuye a mejorar la eficiencia en la distribución del agua para uso agrícola y a su vez se garantiza la operatividad óptima de la infraestructura en la materia”, destacó el delegado.

Las acciones realizadas incluyeron limpieza de canales, rehabilitación de caminos de servicio y obras menores de conservación, fundamentales para mantener en óptimas condiciones la red de riego que sustenta la producción agrícola en una de las regiones con mayor vocación agroindustrial del estado.