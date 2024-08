Conade recorta la beca de Alejandra Valencia, medallista en Paris 2024

La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció a través de sus redes sociales que la Conade redujo su beca, justo después de ganar medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Por medio de su cuenta de X la medallista olímpica señaló que asistió a un trámite y fue en ese momento que se enteró de que le habían reducido el apoyo.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲