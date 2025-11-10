Morelia, Mich., a 10 de noviembre de 2025.- “El Plan Michoacán presentado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum marca el inicio de la recuperación de nuestro estado. El pueblo vivirá con paz y justicia”, aseguró el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, al tiempo de ofrecer su respaldo y trabajar de manera coordinada con la gente para maximizar sus efectos.

El legislador reconoció el liderazgo y la sensibilidad de la Presidenta para responder a los retos que enfrenta el estado, de manera integral, sin generar violencia y bajo la estrategia de atención directa a las causas.

El Plan Michoacán, es la respuesta y muestra del cobijo del Gobierno Federal a las y los michoacanos, que con una inversión de 57 mil millones de pesos y a través de 12 ejes, engloba más de 100 acciones en la entidad en materia económica, seguridad, bienestar, apoyo al campo, preservación del medio ambiente, infraestructura en salud, obra pública y justicia para pueblos originarios, entre otros rubros.

Raúl Morón también resaltó que será la propia Presidenta quien se encargue de revisar los avances de su aplicación e informará públicamente de manera mensual, lo que demuestra que es una acción prioritaria para su Gobierno.

Finalmente, expresó que desde el Senado de la República dará su respaldo absoluto al Plan y continuará con su agenda de trabajo coordinado con los sectores sociales de Michoacán para garantizar que todas y todos gocen de los efectos y el desarrollo de su implementación.