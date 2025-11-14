Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Con la creación de cinco nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el estado de Michoacán ampliará su oferta educativa de nivel superior, fortaleciendo el acceso y las oportunidades de desarrollo profesional para las juventudes.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, destacó que la apertura de estos planteles, junto con el fortalecimiento de más de 20 instituciones educativas de nivel superior en la entidad, representa un paso decisivo hacia una educación más equitativa y con visión de futuro.

“Estamos muy contentos porque con este plan seguiremos fortaleciendo la educación superior, ayudando a que más jóvenes tengan acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Esto permitirá fortalecer la formación profesional de los cerca de 138 mil estudiantes que actualmente cursan este nivel, así como de quienes se integrarán en los próximos años”, subrayó.

Las nuevas universidades se suman a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para ampliar la matrícula de educación superior en 50 mil nuevos espacios, a través de instituciones como la UNAM, la UMSNH, el Tecnológico Nacional de México, las universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad Benito Juárez y la Intercultural.

De esta manera, Michoacán reafirma su compromiso con una educación transformadora, motor de paz, justicia social y bienestar, pilares fundamentales del proyecto educativo nacional que busca responder a las necesidades del desarrollo regional y generar oportunidades reales para las juventudes michoacanas.