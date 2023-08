“Con la marcha silenciosa, vamos a ganar la encuesta y seré Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación”: Adán Augusto López Hernández

A tres días de terminar sus recorridos por todo el país, satisfecho y confiado, Adán Augusto López Hernández se dijo este mediodía aquí, seguro de triunfar en la contienda interna de su partido, Morena, para elegir al Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, porque “la marcha silenciosa” que encabeza, subrayó, “es la única que se ha dedicado a construir con el pueblo” a lo largo de los 68 días que lleva el actual proceso.



Emocionado por el caluroso cobijo que le brindaron aquí en la ciudad de Morelia miles de mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, señaló que, “a diferencia de aquella o aquellos que se dedicaron durante este tiempo a publicitarse en encuestas que se publican por la paga, la nuestra es una marcha silenciosa porque es con ustedes y así se construye la revolución de las conciencias, que es ceder el gobierno al pueblo bueno”.



El político tabasqueño afirmó que “soplan ya nuevos vientos en el país y vienen desde el sur-sureste de México. Vamos por el camino seguro, el camino de la transformación”, indicó, tras precisar que con la de hoy aquí en esta ciudad considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, son ya 174 Asambleas informativas celebradas en todo el territorio nacional desde el pasado 19 de junio que inició su recorrido en Puerto Vallarta, Jalisco.





“Somos nosotros los que más Asambleas informativas hemos realizado, los que más recorrimos el país, los que más encuentros con el pueblo realizamos, los que más rincones del país visitamos hablando de qué es, cuáles son los logros y porqué debe continuar de la Cuarta Transformación, y somos los que vamos a ganar la encuesta para encabezar próximamente nuestro movimiento a nivel nacional”, enfatizó el oriundo de Tabasco.



Adán Augusto López Hernández reconoció que “la marcha silenciosa” que en este momento encabeza “inicio hace muchos años cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a recorrer el país para construir este movimiento que creó, junto al pueblo, la Cuarta Transformación y con ella la justicia social, los Programas Sociales, especialmente la Pensión Universal para los Adultos Mayores, y emprender las grandes obras de infraestructura que hoy son ya una realidad”.



El político profesional agregó que esta “marcha silenciosa” tiene el objetivo de consolidar la revolución de las conciencias, “que es recorrer el país de norte a sur, y sobre todo de sur a norte; es defender la educación pública, los libros de texto gratuitos, es acompañar sin reservas al presidente Andrés Manuel López Obrador a apuntalar la transformación de México”.



Sin embargo, advirtió que esta no es una tarea fácil: “Este movimiento, como siempre, ha enfrentado a adversarios que se dicen poderosos y que no entienden que este país ya cambió, que ahora es del pueblo, no de unos cuantos. México es ahora de ustedes y así va a seguir siendo”, garantizó.





Por otra parte, “desde esta ciudad de cultura y de mucha educación”, y a tres días del inicio del ciclo escolar 2023-2024 en todo el país, Adán Augusto López Hernández insistió en su defensa a ultranza de la educación pública y los libros de texto gratuitos y advirtió que “no va a pasar la estrategia politiquera de los conservadores para detener la distribución de los textos”.



Señaló como “cabezas” de esa “embestida absurda a las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, “suprema representante del conservadurismo en México”, y a la de Aguascalientes, Teresa Jiménez, “una mojigata”, y denunció la alianza de ambas con el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, “el más claro ejemplo de lo podrido que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.



El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación asistirá esta tarde a una Asamblea informativa en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, mañana sábado estará en Toluca, Estado de México, y cerrará su recorrido nacional el domingo en la Ciudad de México.