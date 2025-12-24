Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- Con una gran aceptación por parte del público moreliano finalizó el programa del XIII Festival Navideño de Música de Morelia, que en esta ocasión ofreció una variedad de opciones musicales y por primera vez se realizó un concierto en ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.



Al respecto, el organizador del Festival, Pbro. Faustino Aguilar Martínez agradeció la aceptación del festival, el cual ya se considera una tradición de esta temporada y agradeció a todas las agrupaciones que han participado en los 12 conciertos que se realizaron en este año.

Asimismo, invitó a la población a acudir este próximo 28 de diciembre al 8o. Concierto de Fin de Año de la Catedral de Morelia, el cual tendrá la presentación del Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta del Festival Navideño de Música de Morelia, a partir de las 20:00 horas.

El Programa del Festival Navideño de Música de Morelia finalizó con las presentación de la Escolanía Sagrada Familia en el Templo de la Columna, el cual contó con lleno total e interpretó, con sus voces infantiles, un repertorio navideño a coro con quienes asistieron.

Entre las canciones que se interpretaron se encuentran: “Esta noche es noche buena”, “El cortejo de los reyes magos”, “La primera navidad” , “Los peces en el río”, “Mañanita de invierno”, “⁠El niño del tambor”, “Noche de paz”, “⁠Villancico de las campanas”, “⁠Duerme y no llores” , “⁠Rodolfo el reno” y “⁠Burrito Sabanero”.



Asimismo, en esta ocasión el Festival contó con una extensión en la ciudad de Ixtapa, Zihuatanejo, en Guerrero, en el que se realizó un concierto a cargo del coro y la orquesta Sursum Corda, en la Parroquia de la Santa Cruz y la Virgen del Santo Rosario.

El programa incluyó melodías como: “Jingle Bells”, “Campana Sobre Campana”, “Niño Del Tambor”, “Arre Borriquito”, “La Marimorena”, “Adeste Fideles”, “Ay Del Chiquirritin”, “Rin Rin”, “Burrito Sabanero”, “Feliz Navidad”, “Noche De Paz”, “A La Nana”.