Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026 . El Poder Judicial del Estado de Michoacán cuenta con un nuevo Código de Ética y Conducta, instrumento normativo que fortalece los principios, valores y reglas de integridad que deben observar todas las personas servidoras públicas que integran la institución, tanto en órganos jurisdiccionales como en áreas administrativas.

El nuevo Código parte de la premisa de que la función judicial está sujeta a un permanente escrutinio social y que, además del cumplimiento estricto de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias, la conducta de quienes imparten y administran justicia debe ajustarse a los más altos estándares éticos. La actuación judicial incide directamente en la vida de las personas y en la confianza ciudadana, por lo que exige una ética sólida, congruente y acorde a los desafíos actuales, incluidos los del entorno digital.

El documento establece principios rectores como legalidad, honradez, imparcialidad, independencia, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, integridad, excelencia, equidad y respeto a los derechos humanos, entre otros. Asimismo, incorpora principios específicos para la función jurisdiccional, reglas claras en materia de conducta digital y lineamientos orientados a garantizar la igualdad sustantiva, la no discriminación y la erradicación de cualquier forma de violencia por razón de género.

De igual manera, el Código desarrolla reglas de integridad aplicables a ámbitos como la actuación pública, el manejo de información, contrataciones, trámites y servicios, recursos humanos, administración de bienes, control interno, procesos de evaluación y prevención de conflictos de interés y nepotismo. Con ello, se busca brindar herramientas concretas para orientar el juicio ético en la toma de decisiones y prevenir conductas contrarias al servicio público.

El instrumento también prevé la consolidación del Comité de Ética, encargado de promover la cultura de integridad mediante acciones de sensibilización, capacitación y difusión, reforzando el compromiso institucional con una justicia cercana, transparente y responsable.

Con la expedición de este nuevo Código de Ética y Conducta, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la mejora continua, la excelencia en el servicio y la consolidación de una justicia basada en principios, valores y responsabilidad pública, en beneficio de la sociedad michoacana.

Puede consultarse en:

https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?id=760