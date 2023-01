Complace al PRI Compromiso de AMLO Para Ampliar Autopista Siglo XXI: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 27 de enero de 2023. El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar la “Autopista Siglo XXI” a cuatro carriles en el tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas, es una muestra de lo que significa la unidad de todos los sectores de la sociedad para demandar atención del gobierno federal en temas prioritarios y urgentes.

Durante los últimos meses, empresarios y usuarios alzaron la voz para exigir al presidente López Obrador esta obra indispensable para el desarrollo de Michoacán, pero particularmente con fines de evitar más muertes en esa carretera que ha costado tantas vidas humanas.

El PRI hizo suya esa demanda; el 18 de diciembre del año pasado, las dirigencias estatales de Michoacán y Guerrero iniciaron un cruzada para exigir a la Administración Federal la ampliación de la mal llamada autopista, evento llevado a cabo en la caseta de peaje instalada en el municipio de Feliciano, justamente en los límites de las dos entidades vecinas.

Este año, apenas el 23 de enero, Alejandro Bravo Abarca, líder de los priistas guerrerenses y Guillermo Valencia Reyes, dirigente del priismo michoacano, encabezaron el segundo pronunciamiento en Zihuatanejo, para continuar con la ruta de exigencia a López Obrador y su gobierno.

Hoy, a poco más de un mes, “podemos asegurar que nuestra movilización obtiene un triunfo, al arrancar del presidente Andrés Manuel López Obrador, el compromiso de hacer esta obra tan importante para el desarrollo de Michoacán y la seguridad de miles y miles, quienes utilizan esa vía de comunicación”, expresó Memo Valencia.

“En el PRI estamos convencidos de que encabezar las demandas más sentidas del pueblo es nuestra esencia; en Michoacán las y los priistas estaremos en las calles y donde sea necesario para abanderar las causas de las sociedad, como este caso de la Autopista Siglo XXI, donde los usuarios se juegan la vida cada vez que utilizan esa carretera de cuota”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal.

Pero la tarea no termina con el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, dijo Valencia Reyes, “Ya logramos que el presidente volteara a Michoacán, ahora seremos vigilantes de que se cumpla la promesa presidencial, para que no sea solo una forma de frenar los exigencias. Creo en la palabra del Presidente, pero no nos detendremos solo con el compromiso, estaremos pendientes de que se concrete la ampliación de esa carretera en todas su etapas”, declaró.