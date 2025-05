Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, junto a senadoras y senadores, guardaron un minuto de silencio y dedicaron un minuto de aplausos en memoria de Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México.

No habrá impunidad



La diputada María de los Dolores Padierna Luna (Morena) hizo uso de la palabra para rendir homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes “fueron cobardemente asesinados la mañana del martes 20 de mayo, en la Calzada de Tlalpan, Ciudad de México. La noticia nos ha estremecido; un crimen artero directo cuya vileza no solo arrebata vida sino pretende sembrar miedo, frenar la esperanza y quebrantar la voluntad de servir”.

Por ello, condenó ese acto y se sumó al dolor que embarga a sus familias, compañeras y compañeros, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina. “No habrá impunidad y reafirmamos nuestra confianza en las instituciones de justicia. Se sabe que las investigaciones se conducirán con rigor, transparencia y celeridad. Este crimen es un ataque al Estado y a la democracia”.

Ximena y José fueron personas trabajadoras y dedicadas a la nación

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) dijo que Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de la jefa de gobierno, su labor se caracterizó por la entrega, sensibilidad y una ética intachable; mientras que José Muñoz era coordinador de asesores, aportó su experiencia y visión estratégica en momentos claros para la ciudad.

Señaló que ese atentado no quedará impune, así lo han manifestado con firmeza las autoridades capitalinas y federales, conscientes de que no puede haber espacio para la impunidad. “La exigencia de justicia no es solo un reclamo institucional sino una responsabilidad ética con la memoria de Ximena y José”.

Son la representación de la generación de la esperanza

Por Morena, la diputada Anais Miriam Burgo Hernández externó que hoy los reúne el deber institucional y moral de rendir homenaje a dos grandes servidores públicos que dedicaron su vida al bienestar del pueblo y al fortalecimiento de la democracia: Ximena Guzmán y José Muñoz. “Participaron activamente en los procesos más significativos de los últimos años. Desempeñaron un papel fundamental en la campaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la transformación de Iztapalapa, aportando su liderazgo, compromiso territorial y capacidad organizativa”.

Resaltó que hoy sus ausencias duelen. “A todas las familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, les reiteramos nuestro compromiso, acompañamiento y agradecimiento eterno. Ximena y José: ustedes son la representación de la generación de la esperanza”.